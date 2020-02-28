В Нигерии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:02:47+03:00

Это уже третья африканская страна, куда проникла пневмония

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В Нигерии врачи подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Таким образом страна стала третьим государством а Африке, куда проникла инфекция.

Федеральное министерство здравоохранения Нигерии, что вирус был выявлен в штате Лагос.

«Случай, который подтвержден 27 февраля, стал первым в Нигерии с начала вспышки в Китае», — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Добавим, что помимо Нигерии коронавирус ранее был выявлен у жителей Египта и Алжира, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, в конце 2019 года вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайском городе Ухань. Именно там до сих пор находится наибольшее число заболевших. Всего же в мире зарегистрировано уже более 83 тысяч заболевших, при это более 36 тысяч уже успешно прошли лечение и выписались из больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU