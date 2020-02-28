28 Февр. 2020 2020-02-28T13:15:00+03:00

В Общественной палате предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление в интернете Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит поправки в Уголовный кодекс с предложением по наказанию за оскорбления граждан в интернете. Об этом сообщил председатель комиссии Александр Малькевич.

Он также рассказал, что комиссия будет обсуждать с Роскомнадзором необходимость расширения понятия «фэйкньюз», чтобы под него попадали не только те ложные сообщения, которые вызвали общественные потрясения.

«Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу РФ и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети интернет, этот вопрос надо регулировать», - сказал представитель комиссии.

Напомним, ранее Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU