Ученые: нехватка овощей и фруктов может привести к тревожным расстройствам

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:38:47+03:00

Ученые рассказали о рационе, который приводит к тревожным расстройствам Фото: EAST NEWS

От этого недуга чаще страдают одинокие женщины

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Образ жизни и рацион могут повышать или снижать риск развития тревожного расстройства. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабное исследование.

Специалисты проанализировали данные почти 27 тысяч пациентов, мужчин и женщин в возрасте от 45 до 85 лет. На протяжении пяти лет ученые наблюдали за питанием и активностью добровольцев, а также оценивали их эмоциональное состояние. В результате, специалисты выяснили, что фрукты и овощи благоприятно влияют на самочувствие людей.

«Для тех, кто потребляет менее трех различных типов фруктов и овощей в течение дня, как минимум на 24% выше вероятность получить диагностированное тревожное расстройство», — цитирует руководителя исследования Карен Дэвидсон из Политехнического университета Квантлен телеканал «360».

Ученые заметили, что тревожным расстройством чаще страдают женщины. При этом недуг больше свойственен одиноким, а не семейным людям, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU