Кремль: Путин и Эрдоганом обсудили возможность встречи

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:11:55+03:00

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В ходе телефонного разговора президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайипом Эрдоганом обсудили напряженность в Идлибской зоне деэскалации и выразили готовность провести встречу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля

«Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская и турецкая сторона заявляют о необходимости принять дополнительные меры для нормализации обстановки в сирийском регионе: «условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне».

В пресс-службе добавили, что в ходе разговора были приняты решения «подложить предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии» и «отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками».

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что в «самом худшем случае» рассчитывает встретиться с Путиным «лицом к лицу» 5 марта, когда. Тогда в Кремле сообщили, что речи о встречи двух лидеров пока не идет, но в планах переговоры в многостороннем формате с участием Турции и России, а также Ирана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762314" frameborder="0"></iframe> Путин обсудил ситуацию с Идлибом в Совете безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU