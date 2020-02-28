2020-02-28T14:32:55+03:00
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларов

Нарастить экспорт драгоценного металла Москве помог Brexit
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларовРоссия продала Великобритании золото на рекордные 5 млрд долларовФото: Александр ЧЕРНЫХ
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В прошлом году Россия продала Великобритании золото на рекордные 5,33 млрд долларов, что в 12 раз больше предыдущих показателей.

Как сообщает РБК, в 2019 году Москва поставила Лондону не менее 9 тыс. золотых слитков, каждый из которых весит примерно 12,5 кг. Таким образом в физическом выражении экспорт золота в Соединенное королевство увеличился в 11 раз, с 10,4 тонн до 113,5 тонны.

Эксперты отмечают, что нарастить экспорт драгоценного металла помог Brexit.

Всего за 2019 год Россия продала золото на 5,74 млрд долларов, из них 409 млн заплатили 12 стран, включая Казахстан и Швейцарию.

Напомним, в прошлом году золотовалютные резервы России побили рекорд за последние пять лет. В 2018 году Центробанк нарастил резервы монетарного золота почти на 15%. К апрелю 2019 года золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов

ИСТОЧНИК KP.RU

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