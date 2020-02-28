«Не могу читать это русское г**но»: Американский писатель раскритиковал роман Достоевского

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:33:32+03:00

Джеймс Эллрой так и не смог осилить "Преступление и наказание"

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Не читал, но критикует - американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El Pais раскритиковал роман Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Сам Эллрой, которого в США прозвали "демонический пёс американского детектива", прославился двумя романами - это дебютный "Лос-Анжелесский квартет" и "Черная Орхидея" (произведение основано на реальном убийстве актрисы Элизабет Шорт).

Американец так и не смог осилить роман Достоевского, хотя делал несколько попыток - классика все-таки.

- Забавно, потому что недавно журналисты спросили меня об одном и том же, какую книгу я отказываюсь читать. Это "Преступление и наказание" [Достоевского]. Я всегда начинаю и думаю: «О, чувак, я не могу читать это русское г**но, это не для меня, - ответил писатель.

Кстати, самого Эллроя критики часто обвиняют к тяге к "чернухе" в произведениях. Он же считает себя оптимистом, несмотря на безрадостное прошлое - писатель называет свою мать алкоголичкой, а отца бабником, в юности будущий автор детективов увлекался наркотиками, алкоголем и даже бродяжничал.

ИСТОЧНИК KP.RU