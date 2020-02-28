Женевский международный автосалон пришлось отменить из-за коронавируса
Организатором Женевского международного автосалона пришлось отметить его проведение из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться 5-15 марта, но власти Швейцарии запретили проводить столь массовые события.
"90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года, теперь точно не состоится. Согласно постановлению Федерального совета от 28 февраля 2020 года , до 15 марта нельзя проводить мероприятия при участии более 1000 человек", - сообщается на сайте автосалона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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