2020-02-28T15:37:02+03:00
В мире

Женевский международный автосалон пришлось отменить из-за коронавируса

Власти Швейцарии запретили проводить массовые мероприятия в ближайшие несколько недель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Организатором Женевского международного автосалона пришлось отметить его проведение из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться 5-15 марта, но власти Швейцарии запретили проводить столь массовые события.

"90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года, теперь точно не состоится. Согласно постановлению Федерального совета от 28 февраля 2020 года , до 15 марта нельзя проводить мероприятия при участии более 1000 человек", - сообщается на сайте автосалона.

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Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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