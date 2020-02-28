Женевский международный автосалон пришлось отменить из-за коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:37:02+03:00

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Организатором Женевского международного автосалона пришлось отметить его проведение из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться 5-15 марта, но власти Швейцарии запретили проводить столь массовые события.

"90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта 2020 года, теперь точно не состоится. Согласно постановлению Федерального совета от 28 февраля 2020 года , до 15 марта нельзя проводить мероприятия при участии более 1000 человек", - сообщается на сайте автосалона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU