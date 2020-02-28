2020-02-28T16:02:03+03:00
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

Президент России выразил крайнюю обеспокоенность эскалацией конфликта в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой обсуждения стало обострение напряженной ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками", — сказал представитель Кремля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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