Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

28 Февр. 2020 2020-02-28T16:02:03+03:00

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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Главной темой обсуждения стало обострение напряженной ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в этом районе Сирии, спровоцированной террористическими группировками", — сказал представитель Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU