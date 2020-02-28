2020-02-28T16:23:28+03:00
Общество

В Российском посольстве в Баку окажут помощь зараженному коронавирусом россиянину в Азербайджане

Известно, что турист приехал из Ирана
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиянин находится в стабильном состоянииРоссиянин находится в стабильном состоянииФото: EAST NEWS
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Случай заражения россиянина, у которого диагностировали коронавирус в Азербайджане, связан в Ираном. Точно так же, как и новые случаи инфицирования в Великобритании и Белоруссии. Россиянин вернулся из Тегерана, сначала его поместили под наблюдение из-за подозрения на коронавирус. 28 февраля диагноз подтвердили - это первый случай заражения в Азербайджане.

- Мы получили необходимую информацию об этом случае от азербайджанской стороны, которая подтвердила, что заразившийся является гражданином России. Мы находимся в контакте с соответствующими органами для оказания ему необходимого содействия,- сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в Баку Алина Золотарева.

Состояние инфицированного медики оценивают, как стабильное.

Коронавирус распространился на все континенты, за пределами Китая погибли 79 человек. Из них больше всего смертей произошло в Иране - 34. В Италии по данным на 28 февраля погибли 17 человек.

Турфирмы России отказываются от продажи путевок в страны, неблагополучные из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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