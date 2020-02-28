Захар Прилепин: я предложил 14 поправок, десять войдут в Конституцию

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:05:43+03:00

Публицист в интервью "КП" рассказал, что рабочая группа по подготовке изменений в Основной закон действительно работает

Изменить размер текста: A A

Российский писатель и публицист Захар Прилепин в интервью "Комсомольской правде" рассказал о том, как стал частью рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Сайт kp.ru писал, что распоряжение о формировании комиссии подписал сам президент страны Владимир Путин. В объединение вошли юристы, волонтеры, депутаты, спортсмены, медики и деятели культуры.

"Мне позвонили, я три минуты поговорил, я говорю - там будут поправки принимать? Да, будут. Я говорю - помимо президентских, можно вносить предложения? Да, можно. Я говорю - хорошо, я внесу предложения и только попробуйте на них не отреагировать. Я пришел и там реально началась через какое-то время работа", - рассказал Прилепин.

По его словам, на одном из первых заседаний комиссии людей разделили по коллегиям.

"Я внес 14 поправок, судя по всему, из этих 14 поправок десяток войдет в Конституцию", - сообщил писатель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760620" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин: Для меня важно не то, что в каких статьях будет записано, а чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования..

ИСТОЧНИК KP.RU