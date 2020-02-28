Защищают от любых вирусов: Украинцам на карантине в Новых Санжарах передали партию презервативов

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:25:05+03:00

Эвакуированный мужчина напомнил, что в санатории находятся больше 100 человек Фото: Facebook

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Украинцев, которых 20 февраля эвакуировали из Китая, на 14 дней поместили на карантин в поселок Новые Санжары. История с возвращением на Родину вышла скандальной - встречали граждан жители поселка пикетами с перекрытием дороги и угрозами сжечь санаторий, где будут находиться люди в течение карантинного периода. Но обсервация, несмотря на такое начало, вышла вполне комфортной - например, 28 февраля, один из находящихся на карантине украинцев, поделился в соцсетях, что в санаторий передали партию презервативов:

- У нас тут 103 человека закрыты в одном здании. Немного меньше половины женщин. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов. Этот мир спасет любовь, - написал Александр Махов.

Как сообщают в издании "Страна", партию направили из Полтавский областной центр профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом.

Ранее с СНБО Украины посоветовали гражданам спасаться от коронавируса с помощью чеснока, сала и лука.

ИСТОЧНИК KP.RU