2020-02-28T17:30:35+03:00
Экономика

Россияне стали отказываться от путевок в Турцию из-за обострения конфликта в Сирии

Представители турбизнеса подтверждают, что интерес наших туристов к зарубежному отдыху падает
Елена АКИМОВА
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Российские турситы стали отказываться от туров в турцию на фоне событий в СирииРоссийские турситы стали отказываться от туров в турцию на фоне событий в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские туристы стали отказываться от туров в Турцию на фоне обострения конфликта с Сирией. Накануне местная армия нанесла удар по турецким военным в Идлибе, в результате 30 человек погибли.

Эксперты полагают, что это событие усугубит отношения между Москвой и Анкарой.

Исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова отметила ИА «НСН», что продажи путевок сократились в последние дни.

До указанных событий данное направление пользовалось даже большей популярностью, чем годом ранее. Продажи выросли на 30 процентов и были стабильными.

- Буквально в последние два дня фиксируем низкий рост продаж по всем направлениям, не только по Турции. Возможно, люди опасаются сейчас ехать на отдых на воне новостей о вирусе. Сейчас сложно сказать, что именно стало причиной снижения продаж, - отмечает Наталья Осипова.

Все происходящее эксперт назвала тревожным и предположила, что падение спроса может ударить по туриндустрии.

Ранее эксперты разбирались, развяжет ли Турция большую войну в Сирии перед курортным сезоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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