Столичные медики усилят контроль за авиапассажирами из Ирана и Южной Кореи

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:13:30+03:00

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Столичные медики усилят контроль за рейсами, прибывающим в московские аэропорты из Ирана и Южной Кореи. О дополнительных мерах, которые будут введены во всех воздушных гаванях столицы России, в пятницу, 28 февраля рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- С сегодняшнего дня в московских аэропортах будет усилено медицинское наблюдение за пассажирами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, таких как Южная Корея и Иран. Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами, - сообщила Анастасия Ракова.

По словам заместителя мэра, у всех пассажиров, прилетающих в Москву из таких стран, медики будут брать контактные данные. Врачи также будут собирать информацию о местах их дальнейшего пребывания. У пассажиров из некоторых стран в аэропорту измерят температуру и проконсультируют, что делать, если человек внезапно почувствует себя плохо.

- Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву, - подчеркнула Анастасия Ракова. - Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия. Как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китайской Народной Республики. Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель.

Усиление мер безопасности связано со стремительным распространением по планете вируса COVID-19. Так, с 1 марта в России закрывается авиасообщение с Ираном и Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры». А с 20 февраля в нашу страну временно закрыт въезд гражданам КНР.

В Москве на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Тем не менее, усиление контроля за авиапассажирами — это необходимая мера на фоне страшных сводок из других стран. Только в Китае от вируса COVID-19 уже скончались более 2,8 тысяч человек, заразились им и заболели свыше 78,8 тысяч. Случаи заболевания на этой неделе зафиксированы в Иране, Италии и в Южной Корее.