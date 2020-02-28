В Москве раскрыли банду аферистов во главе с актером из культовых фильмов

28 Февр. 2020 2020-02-28T21:03:58+03:00

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В Москве задержали шестерых членов банды аферистов, которые похищали деньги и недвижимость одиноких людей после их кончины. Лидером преступной группировки оказался бывший актер, сыгравший несколько эпизодических ролей в культовых фильмах прошлых лет.

По информации правоохранителей, именно он придумал схему присвоения имущества не имеющих наследников состоятельных россиян. Когда одинокий человек умирал, мошенники проникали к нему в квартиру, забирали документы на право собственности, а потом выдавали себя за родственников умершего и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета.

Также в распоряжении аферистов была база данных абонентов одного из сотовых операторов, благодаря чему они могли осуществлять перевыпуск SIM-карт и под видом клиентов заходить в личные кабинеты. Дальше присвоение средств было минутным делом. Только с одного счета банда похитила около двух миллионов рублей.

Сколько людей аферисты успели ограбить, еще предстоит установить. Пока же МВД возбудило уголовное дело по признакам мошенничества. Четырех фигурантов расследования поместили под арест, двух других оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К слову, лидер группировки в момент задержания пытался уничтожить улики, выкидывая их из окна квартиры, пока не понял, что все бумаги и мобильные телефоны оказываются прямо в руках полицейских. Когда правоохранители разблокировали входную дверь в квартиру, они обнаружили 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Расследование продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763636" frameborder="0"></iframe> В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером.

ИСТОЧНИК KP.RU