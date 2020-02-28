ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана

28 Февр. 2020 2020-02-28T22:28:06+03:00

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Федеральная служба безопасности России завершила следствие по делу Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила его адвокат Ольга Карлина.

"Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд", - сообщила представитель стороны защиты.

Она добавила, что предварительное слушание по делу может состояться 25-26 марта. Гражданин США, Канады и Великобритании по-прежнему не признает вину и готовится защищать свои права в суде, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года прямо во время шпионской миссии. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официальных сведений о деталях совершенного американцем преступления нет, но, по информации некоторых СМИ, бывший морской пехотинец принимал у себя в номере отеля российского осведомителя со списком секретных агентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/758743" frameborder="0"></iframe> Апелляционный суд Москвы признал законность продления ареста Пола Уилана до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU