ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Федеральная служба безопасности России завершила следствие по делу Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила его адвокат Ольга Карлина.
"Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд", - сообщила представитель стороны защиты.
Она добавила, что предварительное слушание по делу может состояться 25-26 марта. Гражданин США, Канады и Великобритании по-прежнему не признает вину и готовится защищать свои права в суде, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года прямо во время шпионской миссии. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Официальных сведений о деталях совершенного американцем преступления нет, но, по информации некоторых СМИ, бывший морской пехотинец принимал у себя в номере отеля российского осведомителя со списком секретных агентов.
Апелляционный суд Москвы признал законность продления ареста Пола Уилана до конца марта.
ИСТОЧНИК KP.RU