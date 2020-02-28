2020-02-28T22:28:06+03:00
Происшествия

ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана

Гражданин США, Британии и Канады обвиняется в шпионаже
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Пол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАССПол Уилан. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
Изменить размер текста:

Федеральная служба безопасности России завершила следствие по делу Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила его адвокат Ольга Карлина.

"Нас официально уведомили о завершении расследования. Уилан уже ознакомился с делом. Оно передано в Генпрокуратуру, и после ее утверждения уйдет в суд", - сообщила представитель стороны защиты.

Она добавила, что предварительное слушание по делу может состояться 25-26 марта. Гражданин США, Канады и Великобритании по-прежнему не признает вину и готовится защищать свои права в суде, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что Пола Уилана задержали в Москве в конце 2018 года прямо во время шпионской миссии. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Официальных сведений о деталях совершенного американцем преступления нет, но, по информации некоторых СМИ, бывший морской пехотинец принимал у себя в номере отеля российского осведомителя со списком секретных агентов.

Апелляционный суд Москвы признал законность продления ареста Пола Уилана до конца марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
В Москве раскрыли банду аферистов во главе с актером из культовых фильмов
Эксперт оценил предложение расширить налог на роскошь
Замминистра труда и соцзащиты России стала Ольга Баталина
Рабочая группа подготовила поправку в Конституцию с упоминанием Бога
Юрист раскритиковал идею выписывать штрафы за нарушение ПДД исходя из стоимости авто
Зараженный коронавирусом британец с лайнера Diamond Princess скончался
США закрыли крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса
Коронавирус может передаваться от матери к ребенку во время беременности
ВОЗ: В мире разрабатывают 20 вакцин для лечения коронавируса
ВОЗ повышает оценку риска коронавируса до "очень высокого" на глобальном уровне
На Украине считают, что российские десантники не смогут "взять" Одессу
Крупнейший спутниковый оператор отказался от 30 каналов из-за расценок производителя контента
Болгария готова защитить границу с Турцией от наплыва мигрантов
Няня из Техаса выстрелила в ребенка во время селфи
В Лос-Анджелесе мужчина угнал катафалк с трупом и устроил гонки с полицией
Столичные медики усилят контроль за авиапассажирами из Ирана и Южной Кореи
Российские туроператоры пригрозили коллапсом из-за запрета полетов в небезопасные по коронавирусу страны
Папа Римский отменил все аудиенции из-за кашля и насморка
НАТО продолжит поддерживать Турцию в рамках ситуации в Идлибе
Из Москвы депортируют 88 иностранцев за нарушение режима изоляции в связи с коронавирусом