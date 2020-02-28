СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане
Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек во время вечеринки в банном комплексе на Коломенском проезде в пятницу, 28 февраля.
Сайт kp.ru писал, что блогерша Екатерина Диденко отмечала 29-летие вместе с друзьями, когда кто-то из них решил бросить сухой лед в бассейн, а после искупаться.
Согласно данным следствия, в результате необдуманных действий гостей скончались два человека. Еще трое были госпитализированы с отравлением. Сама виновница торжества жива. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
На сайте ведомства уточняется, что молодые люди решили использовать химическую смесь для создания "визуальных эффектов" - соприкосновение сухого льда с водой приводит к образованию пара. Расследование ведется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
На дне рождения блогера Екатерины Диденко несколько человек получили химические ожоги и отравления.
ИСТОЧНИК KP.RU