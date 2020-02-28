2020-02-28T23:03:32+03:00
Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане

Молодые люди решили кинуть сухой лед в бассейн, но отравились спустившись в воду
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сама Екатерина Диденко не пострадалаСама Екатерина Диденко не пострадалаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек во время вечеринки в банном комплексе на Коломенском проезде в пятницу, 28 февраля.

Сайт kp.ru писал, что блогерша Екатерина Диденко отмечала 29-летие вместе с друзьями, когда кто-то из них решил бросить сухой лед в бассейн, а после искупаться.

Согласно данным следствия, в результате необдуманных действий гостей скончались два человека. Еще трое были госпитализированы с отравлением. Сама виновница торжества жива. На месте происшествия продолжают работать специалисты. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

На сайте ведомства уточняется, что молодые люди решили использовать химическую смесь для создания "визуальных эффектов" - соприкосновение сухого льда с водой приводит к образованию пара. Расследование ведется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

На дне рождения блогера Екатерины Диденко несколько человек получили химические ожоги и отравления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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