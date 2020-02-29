2020-02-29T00:05:15+03:00
Политика

Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессии

Разрешение на въезд в страну не смог получить глава делегации от РФ
Мария ИГНАТЬЕВА
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Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессииИз-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В комиссии ООН по разоружению приняли решение перенести начало работы из-за того, что глава делегации с российской стороны Константин Воронцов не смог получить американскую визу. Политику попросту ее не выдали.

- Сожалеем, что позиция США мешает начать работу комиссии по такой важной теме, - сказал заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью для ТАСС.

Решение о переносе начала проведения сессии приняли 28 февраля. Тогда российский дипломат предложил перенести его на апрель. Инициативу в ООН одобрили. Примечательно, что это уже второй перенос.

Сайт kp.ru ранее писал, что первое заседание планировалось на 18 февраля, однако по той же причине было отложено на 10 дней. В российском МИД назвали сложившуюся ситуацию очередным примером неподобающего и безответственного поведения со стороны Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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