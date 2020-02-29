В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:29:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Гидрометцентре предупредили жителей и гостей столицы о "потенциально опасной" погоде в Москве. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стали гололедица, а также порывистый ветер, которые ожидаются с утра субботы, 29 февраля.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, предупреждение о порывистом ветре в Москве действует с 9:00 утра до 21:00 вечера. Опасность из-за гололедицы будет сохраняться с 9:00 29 февраля до 21:00 1 марта.

Напомним, ранее сайт kp.ru публиковал прогноз синоптиков на последний день зимы 2020 года. Эксперты уточняли, что в большинстве регионов страны ожидается мокрый снег или дождь. В Москве температура воздуха будет незначительно выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU