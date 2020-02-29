2020-02-29T05:29:03+03:00
Общество

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий

В столице ожидается порывистый ветер и гололедица
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условийВ Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условийФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Гидрометцентре предупредили жителей и гостей столицы о "потенциально опасной" погоде в Москве. Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стали гололедица, а также порывистый ветер, которые ожидаются с утра субботы, 29 февраля.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна, - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, предупреждение о порывистом ветре в Москве действует с 9:00 утра до 21:00 вечера. Опасность из-за гололедицы будет сохраняться с 9:00 29 февраля до 21:00 1 марта.

Напомним, ранее сайт kp.ru публиковал прогноз синоптиков на последний день зимы 2020 года. Эксперты уточняли, что в большинстве регионов страны ожидается мокрый снег или дождь. В Москве температура воздуха будет незначительно выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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