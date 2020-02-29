2020-02-29T07:07:46+03:00
Общество

Самые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларов

На состоянии богачей сказалось распространение коронавируса по разным странам
Мария ИГНАТЬЕВА
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Самые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларовСамые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларовФото: REUTERS
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За последнюю неделю 500 самых богатых людей всего мира потеряли порядка 444 миллионов долларов. Распространение коронавируса негативно повлияло на фондовые рынки, что в свою очередь и сказалось на сокращении суммарного состояния миллионеров.

Как пишет агенство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, самые большие потери понесли три самых богатых человека мира. Речь идет о главе компании Amazon Джеффе Безосе, соучредитель корпорации Microsoft Билле Гейтсе,а также президенте группы компаний LVMH Бернаре Арно. Если сложить их потери вместе, то их состояние сократилось ориентировочно на 30 миллиардов долларов.

Также в числе богачей, которые считают убытки, оказался основатель компании и глава компании Tesla Илон Маск. За неделю он потерял порядка девяти миллиардов долларов из-за того, что акции его компании заметно упали.

Основатель Facebook Марк Цукерберг тоже вошел с список 500 богачей, чье состояние резко сократилось. Он потерял больше 6,5 миллиардов долларов.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Китае от нового типа коронавируса скончались 2 тысячи 835 человек. Роспотребнадзор рассказывал о том, какие меры стоит принять в случае появления у человека первых признаков ОРВИ, которые свойственны и для новой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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