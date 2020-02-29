2020-02-29T08:19:14+03:00
В мире

США призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии

При этом ВКС на эданной территории находятся с одобрения Дамаска
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в СирииСША призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред США при ООН Келли Крафт призвала РФ "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии. Несмотря на то что ВКС находятся на данной территории с одобрения Дамаска.

Американская сторона подтвердила, что Штаты поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат".

Накануне, по запросу Британии, состоялось экстренное заседание СБ ООН в связи с эскалацией ситуации в Идлибе, повлекшей гибель 33 турецких военных.

При этом российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел за пределами наблюдательного поста.

Напомним, 27 февраля в Идлибе террористы из группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на сирийскую армии. Правительственные войска открыли ответный огонь.

В результате инцидента погибли несколько десятков турецких военных. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Турции уточнили число погибших военных в сирийской провинции Идлиб. По последним данным при авиаударе погибли 33 человека, еще 36 солдат получили серьезные ранения.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Турецкие военные в Идлибе обстреливают российские самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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