В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем
Накануне гражданин Ирана летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай
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Пять человек, ранее контактировавших в Москве с больным коронавирусом иранцем, госпитализировали в инфекционную больницу. Врачи не выявили у людей вирус.
Накануне гражданин Ирана летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт "Шереметьево". Позднее, в Китае, у него выявили коронавирус. Выяснилось, что во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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