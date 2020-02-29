В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем

29 Февр. 2020 2020-02-29T08:09:55+03:00

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Пять человек, ранее контактировавших в Москве с больным коронавирусом иранцем, госпитализировали в инфекционную больницу. Врачи не выявили у людей вирус.

Накануне гражданин Ирана летел транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт "Шереметьево". Позднее, в Китае, у него выявили коронавирус. Выяснилось, что во время пересадки между двумя рейсами пассажир находился в терминале D.

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ИСТОЧНИК KP.RU