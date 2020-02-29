В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:38:06+03:00

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Утром в субботу, 29 февраля, в подмосковной деревне Софьино недалеко от Наро-Фоминска загорелся склад на территории овощной базы. На данный момент площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на тушении огня задействованы 49 человек и 14 единиц спецтехники. О погибших и пострадавших не сообщается. Причина крупного пожара в скором времени будет установлена специалистами после ликвидации возгорания.

Этот пожар в Подмосковье далеко не единственный. На окраине деревни Чисмена, что в Волоколамском районе Московской области, в трехэтажном жилом доме горела квартира многодетной семьи. Пожар в три часа ночи устроили шестеро детей, за которыми присматривал дедушка. Внимательно присматривать за внуками пожилой человек не смог из-за футбола, который шел по ТВ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763688" frameborder="0"></iframe> В Наро-Фоминске загорелся склад.

ИСТОЧНИК KP.RU