В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Утром в субботу, 29 февраля, в подмосковной деревне Софьино недалеко от Наро-Фоминска загорелся склад на территории овощной базы. На данный момент площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров.
В пресс-службе МЧС уточнили, что на тушении огня задействованы 49 человек и 14 единиц спецтехники. О погибших и пострадавших не сообщается. Причина крупного пожара в скором времени будет установлена специалистами после ликвидации возгорания.
Этот пожар в Подмосковье далеко не единственный. На окраине деревни Чисмена, что в Волоколамском районе Московской области, в трехэтажном жилом доме горела квартира многодетной семьи. Пожар в три часа ночи устроили шестеро детей, за которыми присматривал дедушка. Внимательно присматривать за внуками пожилой человек не смог из-за футбола, который шел по ТВ.
В Наро-Фоминске загорелся склад.
ИСТОЧНИК KP.RU