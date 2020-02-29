2020-02-29T09:38:06+03:00
Происшествия

В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы

Тушением огня занимаются 72 пожарных [видео]
Юлия Кекова
Поделиться:
Комментарии: comments2
На тушении огня задействованы 49 человек и 14 единиц спецтехникиНа тушении огня задействованы 49 человек и 14 единиц спецтехникиФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Утром в субботу, 29 февраля, в подмосковной деревне Софьино недалеко от Наро-Фоминска загорелся склад на территории овощной базы. На данный момент площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров.

В пресс-службе МЧС уточнили, что на тушении огня задействованы 49 человек и 14 единиц спецтехники. О погибших и пострадавших не сообщается. Причина крупного пожара в скором времени будет установлена специалистами после ликвидации возгорания.

Этот пожар в Подмосковье далеко не единственный. На окраине деревни Чисмена, что в Волоколамском районе Московской области, в трехэтажном жилом доме горела квартира многодетной семьи. Пожар в три часа ночи устроили шестеро детей, за которыми присматривал дедушка. Внимательно присматривать за внуками пожилой человек не смог из-за футбола, который шел по ТВ.

В Наро-Фоминске загорелся склад.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Сегодня не то время": Роспотребнадзор посоветовал россиянам не покидать страну из-за коронавируса
Роспотребнадзор: РФ проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса
В Наро-Фоминске полыхают 7 тысяч квадратных метров овощной базы
Видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети
"Не будет шансов против него": Маск рассказал, какой самолет составит конкуренцию истребителю F-35
В Москве госпитализировали пять человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем
США призывают Россию "немедленно посадить" боевые самолеты в Сирии
Число жертв на вечеринке блогера в московской бане увеличилось до трех человек
Самые богатые люди мира за последнюю неделю потеряли почти 450 миллиардов долларов
To Vima: Греция наложила вето на заявление НАТО о поддержке Турции
Украина отказалась от празднования Дня победы 9 мая
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за погодных условий
В Китае число погибших от коронавируса за последние сутки выросло на 47 человек
Синоптики рассказали, каким будет последний день зимы 2020
В Уганде при лобовом столкновении такси с грузовиком погибли восемь человек
Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины
В Астраханской области при крушении вертолета погиб пилот
Из-за невыдачи россиянину визы ООН отложила начало сессии
Украинский МИД выразил надежду, что Трамп присоединится к "нормандской четверке"
"Я отсюда вообще не выйду": В Одессе украинец выдернул чеку гранаты в зале суда
СК возбудил дело после гибели двух человек на вечеринке в московской бане
ФСБ завершила следствие по делу Пола Уилана
Силуанов назвал причину ослабления курса рубля
Правозащитник положительно оценила возможность использования электрошокеров транспортной полицией
В Совфеде оценили заявление украинского командующего ВМС о возможности России «взять» Одессу
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе