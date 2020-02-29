Погибшие во время вечеринки с сухим льдом не смогли спастись из-за потери сознания в бассейне

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:02:37+03:00

В результате трагедии погибли трое человек, в том числе супруг блогера, Екатерины Диденко, Валентин Фото: СОЦСЕТИ

В результате трагедии погибли трое человек, в том числе супруг блогера, Екатерины Диденко, Валентин

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Во время печально известной вечеринки в банном клубе на юге Москвы в честь дня рождения "аптечного" блогера Екатерины Диденко, погибли трое человек. Ребята не смогли спастись из-за того, что начали терять сознание в бассейне, наполненным сухим льдом.

Дело в том, что в пятницу, 28 февраля, около 20:30 вечера компания находилась в помещении комплекса, в зале "Камбоджа". По предварительным данным в самый разгар вечеринки, супруг виновницы торжества, Валентин, поместил в бассейн несколько килограммов сухого льда.

В результате произошедшей химической реакции произошло обильное дымообразование, которое привело к потере сознания троих человек, находящихся в бассейне. Ребята задохнулись из-за образовавшегося химического вещества, сообщили kp.ru собственные источники.

В итоге, в результате трагедии погиб 32-летний супруг блогера и двое друзей Диденко. Еще трое человек получили химические ожоги и сейчас за их жизнь борются медики.

На место происшествия спустя несколько минут после трагедии прибыли полицейские. Они обнаружили два трупа без признаков насильственной смерти. Погибшим друзьям Екатерины Диденко было по 25 лет.

С места трагедии в больницу были доставлены пять человек с полученными ожогами и повреждениями, в том числе сама блогер и ее супруг. Спустя несколько часов 32-летнего мужа Екатерины не стало.

Напомним, в своцсетях Екатерина Диденко называет себя "аптечным ревизорро". У нее красный диплом по специальности Фармацевтика и миллионная аудитория в Instagram.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что видео с вечеринки блогера, где люди погибли в бассейне с сухим льдом, опубликовано в сети. Запись со дня рождения, где из-за сухого льда погибли люди вызвало большой резонанс в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763668" frameborder="0"></iframe> В Москве три человека погибли на дне рождения знаменитого блогера.День рождения знаменитого московского блогера Кати Диденко обернулся трагедией… Из-за сухого льда, брошенного в бассейн, три молодых человека погибли

ИСТОЧНИК KP.RU