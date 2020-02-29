С 1 марта в России начнет действовать ГОСТ для разливной воды

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:35:56+03:00

Для разливной воды с 1 марта будет введен ГОСТ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу государственный стандарт качества для разливной воды. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Согласно документу, речь идет о специальных автоматах, из которых люди могут набрать воды в свою тару. Специалисты условно разделяют их два вида — для реализации привозной воды (например, из артезианских скважин) и для воды из системы централизованного водоснабжения после необходимой обработки.

В ГОСТе указывается, что жидкость не должна содержать сахар, всевозможные подсластители, ароматизаторы и другие вещества. Исключением являются только минеральные соли.

На автоматах с водой потребителю должна предоставляться вся информация по продукту - цена, производитель, дата розлива, срок годности и другое. Приобрести воду можно будет за наличные деньги либо с помощью терминала безналичной оплаты.

Разливная вода таким образом весьма экономична и позволяет сократить количество пластикового мусора. Пока применение ГОСТа проходит на добровольной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU