С 1 марта в России начнет действовать ГОСТ для разливной воды
В России с 1 марта 2020 года вступает в силу государственный стандарт качества для разливной воды. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Согласно документу, речь идет о специальных автоматах, из которых люди могут набрать воды в свою тару. Специалисты условно разделяют их два вида — для реализации привозной воды (например, из артезианских скважин) и для воды из системы централизованного водоснабжения после необходимой обработки.
В ГОСТе указывается, что жидкость не должна содержать сахар, всевозможные подсластители, ароматизаторы и другие вещества. Исключением являются только минеральные соли.
На автоматах с водой потребителю должна предоставляться вся информация по продукту - цена, производитель, дата розлива, срок годности и другое. Приобрести воду можно будет за наличные деньги либо с помощью терминала безналичной оплаты.
Разливная вода таким образом весьма экономична и позволяет сократить количество пластикового мусора. Пока применение ГОСТа проходит на добровольной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU