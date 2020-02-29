Турция открыла свои границы с ЕС для сирийских беженцев

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:13:30+03:00

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В субботу, 29 февраля, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Глава государства сообщает, что границу в Анкаре уже пересекли около 18 тысяч беженцев.

- Мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев, - цитируют слова турецкого лидера на встрече с депутатами в Стамбуле ТАСС.

Ранее Эрдоган заявлял, что Анкара больше не может ждать и планирует, как как можно скорее расселить около двух миллионов сирийских беженцев на территории шириной в 30 километров. С населением была проведена предварительна работа, определены места их размещения.

- Повесив на нас груз беженцев, Турцию пытаются поставить на колени, но мы не та страна, на которой можно опробовать сценарии. Мы сказали, что эти игры закончились, - говорил ранее Эрдоган.

ИСТОЧНИК KP.RU