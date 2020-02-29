"Стыдно": В Госдуме отреагировали на отказ Киева праздновать День Победы

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:18:35+03:00

Украина не собирается отмечать День победы 9 мая Фото: REUTERS

Депутат Дмитрий Новиков напомнил, что фашизм удалось одолеть благодаря усилиям всего советского народа, в который входили и украинцы

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Сайт kp.ru писал, что с таким заявлением ранее выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идёт о Великой Победе над фашизмом", - цитирует RT депутата.

Новиков напомнил, что нацистов удалось одолеть ценой невероятных жертв со стороны советского народа, в которых входят не только русские, но и украинцы, белорусы, казахи, молдаване, а также остальные граждане СССР

"Всё это — продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти", - заключил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU