"Стыдно": В Госдуме отреагировали на отказ Киева праздновать День Победы
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал отказ Киева праздновать День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Сайт kp.ru писал, что с таким заявлением ранее выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идёт о Великой Победе над фашизмом", - цитирует RT депутата.
Новиков напомнил, что нацистов удалось одолеть ценой невероятных жертв со стороны советского народа, в которых входят не только русские, но и украинцы, белорусы, казахи, молдаване, а также остальные граждане СССР
"Всё это — продолжение деятельности, направленной на разрушение национальной памяти", - заключил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU
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