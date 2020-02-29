2020-02-29T15:57:21+03:00
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности посоревноваться в дзюдо с Путиным

По словам Вадима Пристайко, такой исход был бы возможен после урегулирования конфликта в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоМинистр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мог бы поиграть с президентом России Владимиром Путиным в гольф или даже посоревноваться с ним в дзюдо. Единственным условием для такого исходя является разрешение конфликта в Донбассе.

"Помните, когда-то [президент США] Дональд Трамп говорил, что надо пригласить Путина на "Восьмерку", курорт и тому подобное? Моя реакция первая была: безусловно, если он приезжает туда, туда же приезжает [глава Украины Владимир] Зеленский, и в присутствии всех лидеров наконец-то подписывается [документ], что война в Украине заканчивается", - сказал глава ведомства в интервью телеканалу "Украина 24".

По его мнению, это было бы прекрасно. После такого можно и в гольф сыграть, что министр сделал бы с удовольствием, и даже спарринги по дзюдо провести.

Сайт kp.ru писал, что президент России очень хорош в спорте. Сначала он занимался самбо, но в 13 лет перешел на дзюдо. К 18 годам у него уже был черный пояс по этому виду спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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