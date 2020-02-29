Задержанные в Азовском море браконьеры вернулись на Украину
Несколько недель назад у берегов Крыма в Азовском море были задержаны четверо украинцев, которые незаконно ловили камбалу.
Сайт kp.ru писал, что рыбаков поместили под арест на 10 суток, а 25 февраля освободили, но из-за неблагоприятных погодных условий они так и не смогли выйти в море на своей лодке.
О возвращении украинцев на родину стало известно в субботу, 29 февраля. Информацию предоставила пресс-служба Государственной пограничной службы соседней страны. Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обнаружила плавсредство с гражданами недалеко от порта Бердянск. Рыбаков туда доставили сотрудники российского ФСБ, которые сразу и предупредили своих коллег.
Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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