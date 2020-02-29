Задержанные в Азовском море браконьеры вернулись на Украину

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:19:55+03:00

В России рыбаки провели десять дней под арестом, но и на родине их тоже наказали [видео]

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Несколько недель назад у берегов Крыма в Азовском море были задержаны четверо украинцев, которые незаконно ловили камбалу.

Сайт kp.ru писал, что рыбаков поместили под арест на 10 суток, а 25 февраля освободили, но из-за неблагоприятных погодных условий они так и не смогли выйти в море на своей лодке.

О возвращении украинцев на родину стало известно в субботу, 29 февраля. Информацию предоставила пресс-служба Государственной пограничной службы соседней страны. Тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны обнаружила плавсредство с гражданами недалеко от порта Бердянск. Рыбаков туда доставили сотрудники российского ФСБ, которые сразу и предупредили своих коллег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763769" frameborder="0"></iframe> Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину.

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ИСТОЧНИК KP.RU