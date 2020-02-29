Минздрав России скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:38:14+03:00

В ближайшее время обновленная информация будет направлена во все медицинские учреждения страны

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Эксперты министерства здравоохранения России скорректировали рекомендации по выявлению врачами нового коронавируса Covid-19. В ближайшее время обновленную информацию направят во все медицинские учреждения страны.

На сайте ведомства уточняется, что за помощью в больницу может обратиться любой гражданин с симптомами простуды или острой респираторной инфекции - повышенная температура, кашель, першение в горле, недомогание и головная боль. В учреждении по месту жительства пациента осмотрят совершенно бесплатно, но при этом нужно сообщить медикам, посещал ли больной страны, в которых была выявлена новая инфекция.

"После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Минздраве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU