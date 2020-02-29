Минздрав России скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса
Эксперты министерства здравоохранения России скорректировали рекомендации по выявлению врачами нового коронавируса Covid-19. В ближайшее время обновленную информацию направят во все медицинские учреждения страны.
На сайте ведомства уточняется, что за помощью в больницу может обратиться любой гражданин с симптомами простуды или острой респираторной инфекции - повышенная температура, кашель, першение в горле, недомогание и головная боль. В учреждении по месту жительства пациента осмотрят совершенно бесплатно, но при этом нужно сообщить медикам, посещал ли больной страны, в которых была выявлена новая инфекция.
"После проведения осмотра врачом будет приниматься решение о целесообразности направления пациента для проведения лабораторных исследований с использованием зарегистрированных тест-систем на наличие новой коронавирусной инфекции", - сообщили в Минздраве.
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Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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