Пушкова возмутила позиция главы МИД Украины по празднованию Дня Победы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков возмущен словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не собирается праздновать День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
Особенно сенатору не понравились слова дипломата о готовности "понять, почему произошла эта трагедия", и "простить" нацистов.
"Т.е., не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить - такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", - написал Пушков у себя в Twitter.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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