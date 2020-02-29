Пушкова возмутила позиция главы МИД Украины по празднованию Дня Победы

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:52:43+03:00

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков возмущен словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не собирается праздновать День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Особенно сенатору не понравились слова дипломата о готовности "понять, почему произошла эта трагедия", и "простить" нацистов.

"Т.е., не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить - такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя", - написал Пушков у себя в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU