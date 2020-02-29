2020-02-29T19:05:37+03:00
Политика

В МИД Украины признали - изоляция России сорвана

Западные лидеры охотно ведут переговоры с нашей страной, несмотря на недовольство Киева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вадим Пристайко - глава МИД УкраиныВадим Пристайко - глава МИД УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что международная политическая изоляция России сорвана и теперь постоянно дает сбои. Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что многие западные политики согласились посетить празднование Дня Победы в Москве.

"Кто-то предлагает потанцевать на свадьбе, кто-то говорит, а почему бы не восстановить участие в G7, кто-то говорит, что "я вынужден ехать, потому что мы — небольшая страна, и давайте мы поедем в Москву о чем-то поговорим", — посетовал глава ведомства.

Пристайко считает, что Россия могла бы нести ощутимые потери от изоляции, но лидеры европейских государств постоянно нарушают санкционную политику. Из-за этого Киеву приходится постоянно им напоминать, с чего все начиналось, передает телеканал "Украина 24".

Сайт kp.ru писал, что ранее глава МИД Украины высказался также о праздновании Дня Победы. По его словам, Киев не собирается устраивать никаких торжеств 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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