2020-02-29T19:22:18+03:00
В мире

Итальянский политик извинился за слова о китайцах, поедающих живых мышей

Говоря о распространении коронавируса, Лука Дзайя назвал своих соотечественников более чистоплотными, чем граждане КНР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Губернатору итальянской области Венето Луке Дзайя пришлось извиниться за свои слова о китайцах, поедающих живых мышей.

Скандальная фраза прозвучала в рамках дискуссии о причинах распространения нового коронавируса. Политик решил сравнить привычки граждан двух стран, чтобы объяснить, почему в Италии заболевание распространяется более низкими темпами, чем в КНР.

Так, по словам Дзайи, у его соотечественников более высокий "уровень личной гигиены" и культуры в целом. Это касается, в частности, бытовых привычек - принятия душа и мытья рук. Но наибольший общественный резонанс вызвало высказывание губернатора о потребительских предпочтениях китайцев. Он заявил, что КНР платит высокую цену, поскольку граждане азиатской республики "едят живых мышей".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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