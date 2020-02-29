Итальянский политик извинился за слова о китайцах, поедающих живых мышей
Губернатору итальянской области Венето Луке Дзайя пришлось извиниться за свои слова о китайцах, поедающих живых мышей.
Скандальная фраза прозвучала в рамках дискуссии о причинах распространения нового коронавируса. Политик решил сравнить привычки граждан двух стран, чтобы объяснить, почему в Италии заболевание распространяется более низкими темпами, чем в КНР.
Так, по словам Дзайи, у его соотечественников более высокий "уровень личной гигиены" и культуры в целом. Это касается, в частности, бытовых привычек - принятия душа и мытья рук. Но наибольший общественный резонанс вызвало высказывание губернатора о потребительских предпочтениях китайцев. Он заявил, что КНР платит высокую цену, поскольку граждане азиатской республики "едят живых мышей".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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