2020-02-29T19:58:26+03:00
В мире

В Гонконге продолжаются протесты: активистов разогнали слезоточивым газом

Молодежь хотела привлечь внимание к событиям шестимесячной давности, когда полиция провела массовые задержания демонстрантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Гонконге полиция разогнала митингующихВ Гонконге полиция разогнала митингующихФото: REUTERS
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В субботу, 29 февраля, в Гонконге прошли несанкционированные массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Все произошло на полуострове Коулун возле станции метро "Принц Эдвард". В акции приняли участие около сотни человек, в основном представители молодежи. Сначала они возложили цветы у входа в подземку, а потом начали выкидывать мусорные баки на проезжую часть, чтобы заблокировать движение.

Протестующие пытались блокировать дороги Фото: REUTERS

Протестующие пытались блокировать дорогиФото: REUTERS

Таким образом протестующие рассчитывали привлечь внимание к событиям шестимесячной давности. Тогда правоохранители провели массовые задержания демонстрантов на платформе метро и, по мнению участников акций, злоупотребили силой, передает корпорация RTHK.

Сайт kp.ru писал, что гонконгцы стали выходить на улицы с лозунгами после того, как власти решили принять закон об экстрадиции предполагаемых преступников на материковый Китай. Молодежь громила станции метрополитена, кидалась "коктейлями Молотова" - городской инфраструктуре был нанесен значительный ущерб.

Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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