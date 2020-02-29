Совершающий кругосветку парусник "Крузенштерн" зашел в порт Буэнос-Айрес

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:48:22+03:00

Российский барк находится в пути уже более 80 дней. Скоро ему предстоит долгий переход до Испании

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Российское парусное судно "Крузенштерн" зашло в аргентинский порт Буэнос-Айрес в рамках трансатлантической экспедиции. Барк осуществляет кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На борту корабля находятся курсанты учебных заведений Росрыболовства, которые провели в пути уже более 80 дней. Им предстоит отплыть из Аргентины 3 марта, чтобы после осуществить долгий переход до испанского порта Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

За несколько дней стоянки члены экипажа смогут пополнить запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Также у них будет возможность ознакомиться с местными достопримечательностями и пообщаться с представителями администрации города. Жителям Буэнос-Айреса разрешат подняться на борт парусника и оценить условия быта экипажа и курсантов "Крузенштерна".

Кроме того, на 2 марта запланирована встреча главы Росрыболовства Ильи Шестакова с российскими ветеранами и участниками войны в Аргентине, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что наряду с "Крузенштерном" в памятную кругосветку отправились парусники "Седов" и "Паллада".

ИСТОЧНИК KP.RU