"Розовый Шанель Горбачев": Многие наряды Маргарет Тэтчер названы в честь экс-главы СССР

29 Февр. 2020 2020-02-29T21:15:01+03:00

После посещения Советского Союза бывший британский премьер осознала, что платья можно использовать как политический инструмент

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Британский политик Маргарет Тэтчер, которая занимала пост премьер-министра страны с 1979 по 1990 год, назвала большую часть своих нарядов в честь экс-лидера СССР Михаила Горбачева. Об этом стало известно из документов ее архивного траста.

После посещения Советского Союза лидер Консервативной партии стала записывать в специальный дневник описания всех своих платьев и присваивать им индивидуальные названия.

Насколько часто в книжице упоминался Горбачев, не уточняется, но известно, что он идет на первом месте. Также Тэтчер часто называла наряды в честь экс-президента США Рональда Рейгана. Он занимает вторую строчку.

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ИСТОЧНИК KP.RU