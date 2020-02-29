В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T21:57:45+03:00

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В Соединенных Штатах впервые наступила смерть человека от коронавируса. Жертвой новой инфекции стал пациент одной из больниц штата Вашингтон.

Согласно данным AP, информацию подтвердили в местном отделении здравоохранения в субботу, 29 февраля. Чиновники пообещали раскрыть подробности в ходе пресс-конференции. На настоящий момент известно лишь, что смерть наступила в учреждении пригорода Сиэтла под названием Киркленд. Умерший проживал в Вашингтоне.

В Департаменте здравоохранения штата заявили, что ситуация развивается очень стремительно. Под наблюдением американских врачей остаются инфицированные граждане, однако из число незначительно по сравнению с мировыми показателями.

Сайт kp.ru писал, что еще несколько дней назад президент США Дональд Трамп уверял - специалисты держат ситуацию с коронавирусом в стране под контролем.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU