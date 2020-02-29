В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В Соединенных Штатах впервые наступила смерть человека от коронавируса. Жертвой новой инфекции стал пациент одной из больниц штата Вашингтон.
Согласно данным AP, информацию подтвердили в местном отделении здравоохранения в субботу, 29 февраля. Чиновники пообещали раскрыть подробности в ходе пресс-конференции. На настоящий момент известно лишь, что смерть наступила в учреждении пригорода Сиэтла под названием Киркленд. Умерший проживал в Вашингтоне.
В Департаменте здравоохранения штата заявили, что ситуация развивается очень стремительно. Под наблюдением американских врачей остаются инфицированные граждане, однако из число незначительно по сравнению с мировыми показателями.
Сайт kp.ru писал, что еще несколько дней назад президент США Дональд Трамп уверял - специалисты держат ситуацию с коронавирусом в стране под контролем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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