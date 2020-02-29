Украинский писатель опасается, что его страна станет русской
Попытки Киева избавиться от советского наследия не приносят должных результатов. Украина все еще сильно зависит от России, несмотря на "пропаганду и просвещение" последних лет. Такого мнения придерживается писатель Тарас Прохасько.
По его словам, из-за влияния Москвы Украина постепенно теряет свои национальные особенности.
"На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная... Все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной", — сказал литератор в интервью изданию "Новое время".
Сайт kp.ru писал, что ранее на провал политики Киева по изоляции Москвы пожаловался также министр иностранных дел незалежной Вадим Пристайко. Он отметил, что западные лидеры все равно посещают Россию. Так, например, многие из них приняли приглашение на празднование Дня Победы в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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