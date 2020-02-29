США перестанут пускать в страну иностранцев, посещавших Иран
Соединенные Штаты вводят запрет на въезд в страну иностранцев, которые побывали в Иране за последние две недели. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
По его словам, президент США Дональд Трамп уже одобрил ограничения. Также Вашингтон повышает уровень опасности в случае посещения ряда стран, включая Южную Корею и отдельные регионы Италии. По мнению властей, американцам стоит отказаться от таких поездок. Меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса.
"Президент поручил Госдепартаменту работать с союзниками в Италии и Южной Корее, чтобы координировать проверки граждан, направляющихся в США", - цитирует ТАСС Пенса.
Объявление было сделано после того, как в Штатах впервые зарегистрировали смерть от нового типа коронавируса. Сайт kp.ru писал, что скончался один из пациентов больница штата Вашингтон.
Карта распространения коронавируса
Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»