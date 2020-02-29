США перестанут пускать в страну иностранцев, посещавших Иран

29 Февр. 2020 2020-02-29T22:59:19+03:00

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Соединенные Штаты вводят запрет на въезд в страну иностранцев, которые побывали в Иране за последние две недели. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщил американский вице-президент Майк Пенс.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже одобрил ограничения. Также Вашингтон повышает уровень опасности в случае посещения ряда стран, включая Южную Корею и отдельные регионы Италии. По мнению властей, американцам стоит отказаться от таких поездок. Меры вводятся в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Президент поручил Госдепартаменту работать с союзниками в Италии и Южной Корее, чтобы координировать проверки граждан, направляющихся в США", - цитирует ТАСС Пенса.

Объявление было сделано после того, как в Штатах впервые зарегистрировали смерть от нового типа коронавируса. Сайт kp.ru писал, что скончался один из пациентов больница штата Вашингтон.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU