2020-02-29T23:49:57+03:00
Политика

Трамп предложил провести саммит пяти стран ООН в Нью-Йорке

Президент США заявил, что готов обсуждать контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом домеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией и Китаем контроль над вооружениями, но на своей территории – в Нью-Йорке. Именно в этом городе, по его мнению, должна пройти встреча лидеров пяти стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания).

«Они все теперь хотят обсудить контроль над вооружениями. Это включает Россию. Думаю, с их стороны очень мудро добиваться этого. Думаю, и с нашей стороны мудро этого добиваться. И мы будем обсуждать это в Нью-Йорке», - приводит ТАСС слова американского лидера на пресс-конференции в Белом доме.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время визита в Израиль президент России Владимир Путин выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Тогда он и предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН провести в этом году саммит «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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