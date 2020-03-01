Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило шесть тысяч
К воскресенью, 1 марта, число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 за пределами КНР, превысило шесть тысяч. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за пределами Китая 1318 новых случаев заражения, общее число заболевших в 53 странах мира возросло до 6009, 86 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус. В субботу умерли 19 человек.
В ежедневном отчете Организации отмечается, что впервые подтверждены случаи заражения коронавирусом еще в двух странах – в Мексике и Сан-Марино. Ранее сообщалось, что по одному инфицированному медики выявили в Люксембурге и Северной Ирландии, причем оба прибыли из Италии.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне ВОЗ подняла уровень опасности международного распространения коронавируса до максимального.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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