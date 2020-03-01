Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило шесть тысяч

1 Март 2020 2020-03-01T02:30:08+03:00

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К воскресенью, 1 марта, число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом COVID-19 за пределами КНР, превысило шесть тысяч. За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за пределами Китая 1318 новых случаев заражения, общее число заболевших в 53 странах мира возросло до 6009, 86 из них скончались от пневмонии нового типа, которую вызывает этот вирус. В субботу умерли 19 человек.

В ежедневном отчете Организации отмечается, что впервые подтверждены случаи заражения коронавирусом еще в двух странах – в Мексике и Сан-Марино. Ранее сообщалось, что по одному инфицированному медики выявили в Люксембурге и Северной Ирландии, причем оба прибыли из Италии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне ВОЗ подняла уровень опасности международного распространения коронавируса до максимального.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU