Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870

1 Март 2020 2020-03-01T03:38:54+03:00

В больницах Китая остаются более 35 329 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру воскресенья, 1 марта, выросло до 2870, только за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа умерли 35 человек, причем 44 из них скончались в провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.

Количество подтвержденных случаев заражения с начала вспышки увеличилось до 79 824, за прошедший день 29 февраля медики по всей Поднебесной выявили 573 новых заразившихся. За все время эпидемии коронавируса полностью выздоровели и выписались из больниц страны 41625 пациентов, а в субботу днем больничные палаты покинули 2623 излечившихся.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в лечебных учреждениях страны с коронавирусной пневмонией остаются 35329 человек, состояние 7365 больных врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, число людей, заразившихся «китайским» коронавирусом за пределами КНР, превысило шесть тысяч, накануне ВОЗ подняла уровень опасности международного распространения коронавируса до максимального.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU