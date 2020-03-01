Парламентские выборы в Словакии: победила центристская партия

1 Март 2020 2020-03-01T07:08:09+03:00

Накануне в Словакии прошли парламентские выборы, окончательные итоги голосования обещают огласить уже в воскресенье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правившие в стране последние восемь лет социал-демократы признали свое поражение

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В субботу, 29 февраля, граждане Словакии выбирали депутатов парламента страны, к этому часу Центризбирком успел обработать 75,95% бюллетеней. По итогам подсчета, на парламентских выборах уверенно лидирует центристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ), за которую отдали свои голоса 24,84% избирателей.

Правившая в стране последние восемь лет партия «Направление – социал-демократия» набрала 18,82% и уже признала поражение.

«Победитель ясен. Поздравляю ОЛНЛ и ее лидера Игоря Матовича», - заявил в эфире Словацкого радио действующий премьер-министр страны и один из лидеров социал-демократов Петер Пеллегрини.

Он добавил, что если партия-победительница не пригласит социал-демократов в новую правительственную коалицию, то они дружно перейдут в оппозицию. Всего же, по предварительным данным, в парламент республики проходят шесть из 24 представленных в избирательных бюллетенях политических сил.

Окончательные итоги парламентских выборов в Словакии обещают огласить уже в воскресенье, 1 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU