Православные христиане празднуют Прощёное воскресенье
У православных верующих наступил праздник Прощёное воскресенье. В 2020 году по православному календарю он пришёлся на 1 марта.
Прощёно воскресенье - это всегда день накануне начала Великого поста, который в этом году продлится со 2 марта до 18 апреля. Окончится Великий пост перед Пасхой - Воскресением Христовым.
Среди традиций праздника Прощёного воскресенья, который также является последним днём масленицы и проводами зимы, есть обычай просить прощения у своих близких.
На сайте kp.ru опубликованы рекомендации о том, как правильно просить прощения, кому следует делать это в первую очередь, а также история возникновения обычаев Прощёного воскресенья и почему стоит озаботиться искуплением своей вины перед близкими накануне Великого поста.
ИСТОЧНИК KP.RU