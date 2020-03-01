2020-03-01T08:03:51+03:00
Общество

Православные христиане празднуют Прощёное воскресенье

В 2020 году оно выдалось на 1 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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У православных верующих наступил праздник Прощёное воскресенье. В 2020 году по православному календарю он пришёлся на 1 мартаУ православных верующих наступил праздник Прощёное воскресенье. В 2020 году по православному календарю он пришёлся на 1 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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У православных верующих наступил праздник Прощёное воскресенье. В 2020 году по православному календарю он пришёлся на 1 марта.

Прощёно воскресенье - это всегда день накануне начала Великого поста, который в этом году продлится со 2 марта до 18 апреля. Окончится Великий пост перед Пасхой - Воскресением Христовым.

Среди традиций праздника Прощёного воскресенья, который также является последним днём масленицы и проводами зимы, есть обычай просить прощения у своих близких.

На сайте kp.ru опубликованы рекомендации о том, как правильно просить прощения, кому следует делать это в первую очередь, а также история возникновения обычаев Прощёного воскресенья и почему стоит озаботиться искуплением своей вины перед близкими накануне Великого поста.

aleksandraakuzminaaaleksandraakuzminaa
В Прощеное воскресенье хочу от души попросить прощения за всё: за грубость и недопонимание, за легкомысленность и глупые поступки, за плохое настроение и резкие слова. Прошу оставить все обиды в прошлом и продолжать свой жизненный путь с открытой душой и искренне любящим сердцем. Желаю, чтобы рядом всегда были любимые и близкие люди, чтобы в отношениях с ними царило доверие и взаимоуважение #прощенноевоскресенье#прошупрощения#светлыйпраздник#проститезавсе#любвивсем#иблагополучия
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ИСТОЧНИК KP.RU

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