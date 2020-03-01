2020-03-01T08:29:45+03:00
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет

Специалисты дали рекомендации в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечается 1 марта
Ася КУЗНЕЦОВА
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Для поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортомДля поддержания иммунитета рекомендуется придерживаться здорового питания, отказаться от алкоголя и курения, спать не менее восьми часов в день, закаляться и заниматься спортомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, по каким признакам можно выявить ослабленный иммунитет. Среди них головные боли, сонливость, простуды, высыпания на коже, герпес на губах, бессонница, а также боль в суставах и мышцах.

Специалисты рекомендовали укреплять иммунитет с помощью отказа от алкоголя и курения, восьмичасового сна и занятий спортом. Также в ведомстве посоветовали закаляться и питаться здоровой пищей.

- Если хотите быть здоровыми – прежде всего, измените свой образ жизни. Начните больше двигаться, займитесь спортом или просто устраивайте себе прогулки на свежем воздухе. Откажитесь от вредных привычек. Постарайтесь не засиживаться по ночам перед телевизором или компьютером. Самый опасный враг иммунитета - это стресс. Старайтесь спокойно реагировать на различные ситуации и поменьше нервничать. Ну и конечно, обязательное условие в укреплении иммунитета - это сбалансированное питание, - сказано в сообщении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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