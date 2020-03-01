2020-03-01T09:26:39+03:00
В мире

В Турецкой партии назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана

Столкновения сделают страну изолированной для внешних союзников
Ася КУЗНЕЦОВА
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Турецкие политики назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана и для ТурцииТурецкие политики назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана и для ТурцииФото: REUTERS
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Войну Турции с Сирией назвали капканом для страны и президента Реджепа Тайипа Эрдогана в турецкой партии Vatan (Родина).

- Мы предупреждаем - Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента, - передаёт РИА Новости слова представителей фракции о напряжённости между странами.

Турецкие политики считают, что власти США и Израиля провоцируют Анкару на столкновения с Сирией, а также стремятся к тому, чтобы турецкое правительство осталось без поддержки как во внешней, так и во внутренней политике, поскольку война с Сирией сделает Турцию непривлекательной для многих нынешних союзников, среди которых есть и Россия.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что попросил российского президента Владимира Путина не вмешиваться в конфликт турецких войск и сирийской правительственной армии.

Также Эрдоган во время телефонной беседы с французским коллегой Эммануэлем Макроном попросил его добиться для Анкары поддержки ее действий в сирийской провинции Идлиб, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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