2020-03-01T10:48:22+03:00
В мире

Директор Центральной больницы Уханя умер от коронавируса

Цзян Сюэцин скончался в возрасте 55 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимальногоВсемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимальногоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Директор Центральной больницы Уханя, её партийный секретарь и главный врач отделения хирургии щитовидной железы и молочной железы Цзян Сюэцин скончался от коронавируса в возрасте 55 лет. Об этом сообщило агентство Caixin.

Напомним, что китайский город Ухань стал эпицентром распространения коронавируса нового типа в декабре 2019 года. На данный момент число заболевших превысило 86 тысяч, а почти 40 тысяч пациентов смогли вылечиться.

Сайт kp.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой".

Коронавирус поразил уже 49 стран, а в Южной Корее, Иране и Италии число заболевших за сутки 29 февраля превысило этот показатель для Китая.

Опасения по поводу распространения коронавируса привели к дефициту продуктов питания в Йокогаме.В аптеках и супермаркетах Японии наблюдается нехватка продуктов питания, а также предметов первой необходимости и масок на фоне опасений по поводу возможной вспышки коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский авианосец вошёл в Средиземное море
В Австралии зафиксировали первую смерть от коронавируса
Директор Центральной больницы Уханя умер от коронавируса
В Турецкой партии назвали войну с Сирией капканом для Эрдогана
В начале марта москвичей ждут природные аномалии, ставшие для них нормой
Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста
В Роспотребнадзоре рассказали, как укрепить иммунитет
Православные христиане празднуют Прощёное воскресенье
Парламентские выборы в Словакии: победила центристская партия
Американский профессор рассказал о последствиях ядерного удара для США
С 1 марта для украинцев ужесточаются правила поездок в Россию
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении
В Южной Корее коронавирусом заразились уже 3526 человек, умерли 17
Пушков: Эрдоган не рассказал самое важное – что ему ответил Путин на просьбу оставить Анкару «один на один» с Дамаском
Трамп: США готовы помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870
Эрдоган попросил Макрона добиться для Турции поддержки НАТО в Идлибе
Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило шесть тысяч
В дома троих сотрудников Sputnik Турция в Анкаре ворвались неизвестные
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Люксембурге и Северной Ирландии
В штате Вашингтон объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса