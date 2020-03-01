Директор Центральной больницы Уханя умер от коронавируса

1 Март 2020 2020-03-01T10:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор Центральной больницы Уханя, её партийный секретарь и главный врач отделения хирургии щитовидной железы и молочной железы Цзян Сюэцин скончался от коронавируса в возрасте 55 лет. Об этом сообщило агентство Caixin.

Напомним, что китайский город Ухань стал эпицентром распространения коронавируса нового типа в декабре 2019 года. На данный момент число заболевших превысило 86 тысяч, а почти 40 тысяч пациентов смогли вылечиться.

Сайт kp.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой".

Коронавирус поразил уже 49 стран, а в Южной Корее, Иране и Италии число заболевших за сутки 29 февраля превысило этот показатель для Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763846" frameborder="0"></iframe> Опасения по поводу распространения коронавируса привели к дефициту продуктов питания в Йокогаме.В аптеках и супермаркетах Японии наблюдается нехватка продуктов питания, а также предметов первой необходимости и масок на фоне опасений по поводу возможной вспышки коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU