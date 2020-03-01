Американский авианосец вошёл в Средиземное море
Авианосец США "Эйзенхауэр" в сопровождении нескольких американских военных судов прошёл пролив Гибралтар и вошёл в Средиземное море. Об этом сообщает портал по отслеживанию судов Marine Traffic.
На сайте американских ВМС сказано, что что группировка кораблей осуществляет операцию по обеспечению безопасности в международных водах. Авианосцем "Эйзенхауэр" командует капитан Кайл Хиггинс.
В группировке состоят ракетные крейсеры "San Jacinto" и "Vella Gulf", эсминцы DESRON 26 "Stout", "James E. Williams" и "Truxton".
Авианосец "Эйзенхауэр" создан в 1970 году, в 1991 году он участвовал в операции "Буря в пустыне".
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.
ИСТОЧНИК KP.RU