2020-03-01T11:00:48+03:00
Здоровье

Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса

Проверка проводится бесплатно на специализированных площадках
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в проверке на коронавирус нового типа всех россиян. Фото: Николай Галкин/ТАССМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в проверке на коронавирус нового типа всех россиян. Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в проверке на коронавирус нового типа всех россиян. Пройти диагностику на возможное заражение нужно только тем, у кого есть симптомы коронавируса или вернувшимся из очагов эпидемии. Провериться можно бесплатно на специализированной площадке.

- [Приём] производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса, - отметил Мурашко.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой".

Коронавирус поразил уже 49 стран, а в Южной Корее, Иране и Италии число заболевших за сутки 29 февраля превысило этот показатель для Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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