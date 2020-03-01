Глава Минздрава призвал обращаться в больницу только в случае наличия симптомов коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что нет смысла в проверке на коронавирус нового типа всех россиян. Пройти диагностику на возможное заражение нужно только тем, у кого есть симптомы коронавируса или вернувшимся из очагов эпидемии. Провериться можно бесплатно на специализированной площадке.
- [Приём] производится в установленном порядке в рамках бесплатной медицинской помощи. Нет смысла сегодня бежать и каждому проверяться на предмет коронавируса, - отметил Мурашко.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения подняла уровень опасности до максимального. Оценка риска распространения вируса на глобальном уровне признана "очень высокой".
Коронавирус поразил уже 49 стран, а в Южной Корее, Иране и Италии число заболевших за сутки 29 февраля превысило этот показатель для Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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