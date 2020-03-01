Путин: "В России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом"

1 Март 2020 2020-03-01T11:13:59+03:00

Путин также заявил что негативные последствия из-за коронавируса в экономике дают о себе знать Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин заявил на совещании в правительственном терминале аэропорта "Внуково", что в России делается всё необходимое для борьбы с коронавирусом, и в целом ситуация находится под контролем.

- В России делается всё необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем, - рассказал президент Путин.

Путин также заявил, что негативные последствия из-за коронавируса в экономике дают о себе знать.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что число заражённых коронавирусом достигло 86 982 человек. 42 138 человек выздоровели, а скончались 2 979.

Также на сайте писали о том, что число людей, заразившихся коронавирусом за пределами Китая, превысило шесть тысяч. За 29 февраля ВОЗ зафиксировала за пределами Китая 1 318 новых случаев заражения, общее число заболевших в 53 странах мира возросло до 6 009, 86 из них скончались от пневмонии , вызванной коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU