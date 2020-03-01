2020-03-01T11:43:16+03:00
Экономика

Путин: "Текущая цена на нефть является приемлемой для экономики России"

Президент отметил, что Россия должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономикиПрезидент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономикиФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Он также отметил, что Россия должна быть готовой к самым разным сценариям на рынке нефти.

- Но хочу подчеркнуть - для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым, - отметил президент.

На встрече также присутствовали глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр финансов Антон Силуанов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, и помощник президента Максим Орешкин.

Путин также сказал, что "прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года".

28 февраля цена на нефть марки Brent опустилась ниже $49 за баррель. Такое произошло впервые с июля 2017 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 28 февраля российские индексы стремительно падают в ходе торгов на Московской бирже. Фондовый индекс РТС тогда потерял более 7,2% и упал до 1285,97 пункта. Максимальное снижение допускало отметку в 1279,74 пункта, а это меньше уровня предыдущего закрытия на 7,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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